Stiže nam topliji zrak sa sjevera Afrike, temperature će skočiti za desetak stepeni

U Bosni će danas biti pretežno oblačno vrijeme, s kišom i pljuskovima koji se očekuju u sjevernim, centralnim i istočnim područjima, dok će u većem dijelu Hercegovine biti sunčano uz malu do umjerenu naoblaku.

Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 14 i 20 stepeni Celzijusovih, na jugu zemlje od 20 do 24.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima povremeno može padati kiša. Najviša dnevna temperatura zraka oko 16 stepeni.

Prema kraju sedmice pritjecat će sve topliji zrak iz smjera sjeverne Afrike, tako da ćemo krajem sedmice osjetiti dašak ljeta. Temperaturni skok će biti za desetak stepeni.

Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ), u utorak će u Bosni biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini pretežno sunčano uz postepeno naoblačenje. U centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne se očekuju pljuskovi. Jutarnja temperatura od šest do 12, na jugu od 12 do 17, a dnevna od 14 do 19, na jugu do 20 do 24 stepena.

U srijedu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od osam do 14, na jugu do 17, a dnevna od 18 do 25 stepeni.

U četvrtak se takođe prognozira sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od osam do 14, na jugu do 17, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni.

Facebook komentari