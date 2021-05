U Bosni danas oblačno, u Hercegovini sunčano

U Bosni će danas biti pretežno oblačno vrijeme, s kišom i pljuskovima koji se očekuju u sjevernim, centralnim i istočnim područjima, dok će u većem dijelu Hercegovine biti sunčano uz malu do umjerenu naoblaku.

Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 14 i 20 stepeni Celzijusovih, na jugu zemlje od 20 do 24.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima povremeno može padati kiša. Najviša dnevna temperatura zraka oko 16 stepeni.

Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ), u utorak će u Bosni biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini pretežno sunčano uz postepeno naoblačenje. U centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne se očekuju pljuskovi. Jutarnja temperatura od šest do 12, na jugu od 12 do 17, a dnevna od 14 do 19, na jugu do 20 do 24 stepena.

U srijedu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od osam do 14, na jugu do 17, a dnevna od 18 do 25 stepeni.

U četvrtak se takođe prognozira sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od osam do 14, na jugu do 17, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni.

Facebook komentari