Evo kakvo nas vrijeme očekuje do petka

U centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne očekuju se kiša i lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 6 do 12, a dnevna od 13 do 19, na jugu do 24°C.

U utorak u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini pretežno sunčano uz postepeno naoblačenje. U centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne se očekuju pljuskovi. Jutarnja temperatura od 6 do 12, a dnevna od 14 do 19, na jugu do 24°C.

U srijedu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 8 do 14, a dnevna od 18 do 25°C.

U četvrtak sunčano uz umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 8 do 14, a dnevna od 18 do 28°C.

