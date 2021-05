Ušli smo u posljednju sedmicu klimatološkog proljeća: Nedim Sladić pojasnio šta sada slijedi

Bjelašnica 8 stupnjeva, Drvar i Ivan-sedlo 11, Bihać i Jajce 12, Bugojno 13, Gradačac, Livno, Sanski Most i Tuzla 14, Sarajevo i Zenica 15, Široki Brijeg i Stolac 18, Mostar 20, Neum 21 stepen. Atmosferski pritisak je u Sarajevu iznosio 948 milibara, za 5 milibara je viši od normalnog i mijenja se.

Danas se u našoj zemlji očekuje pretežno oblačno vrijeme uz djelimično razvedravanje. Tokom dana, u zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne se očekuju lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren u Posavini istočni, a u ostaku zemlje južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 30 stupnjeva.

U Sarajevu prije podne uglavnom pretežno, a poslije podne umjereno oblačno vrijeme. Najviša dnevna temperatura oko 27 stupnjeva.

Ovo je posljednja sedmica klimatološkog proljeća, meterolog Nedim Sladić objasnio je šta možemo očekivati u njoj, piše Oslobođenje.

-Obično se prva pojava grmljavine javlja tokom spomenutog godišnjeg doba, s frekvencijom povećanja učestalosti sve do augusta kada ponovo opada. Ove godine u Sarajevu još nijednom nisam čuo da je zagrmjelo! Dobro u svemu tome je i činjenica što su nas veće nepogode zaobišle. Čudno bješe ovo proljeće, napisao je meteorlog Nove BiH, prenosi “Novi“.

