Vremenska prognoza za narednih nekoliko dana

U jutaranjim satima s kišom i pljuskovima u sjevernim i centralnim dijelovima. U Hercegovini nešto manje oblačnosti i bez padavina. Tokom dana kiša i pljuskovi se očekuje u većini područja. U večernjim satima, prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 7 do 13, a dnevna od 10 do 20 stepeni.

U četvrtak umjerereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana povremeno s kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura od 4 do 10, a najviša dnevna od 11 do 21 stepen.

U petak u Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a u Bosni umjereno oblačno. Tokom dana, uz nešto više oblaka u sjeveroistočnim područjima može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura od 4 do 10, a najviša dnevna od 11 do 22 stepena,piše Slobodnabosna

U subotu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 5 do 11, a dnevna od 15 do 25 stepeni.

Facebook komentari