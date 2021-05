Srebrenica: Maturanti sa zastavama Armije RBiH, BiH i RS-a proslavili kraj škole

Nešto drugačije slavlje, sa nacionalnim i državnim obilježjima, prenosi “Radio Sarajevo“.

Grupa učenika je prošla noseći zastave Armijer RBiH, BiH i RS-a.

Fotografije na društvenim mrežama objavio je imam Čaršijske džamije u Srebrenici, Ahmed Hrustanović.

“Wonderland, Bosnia and Herzegovina. #Srebrenica May 2021”, napisao je on.

Na društvenim mrežama ljudi pišu da je ovo jedan od načina za život, dok drugi osuđuju ovakve poteze omladine.

Jedan od korisnika je napisao da je ova fotografija pokazatelj sistema, jer je dijete koje nosi zastavu Armije Republike BiH jedini dobio kaznu.

“Mislio sam da se snima film” napisao je jedan od korisnika, a drugi mu je odgovorio da bi se onda taj film zvao Nemoguća misija.

Međutim, odmah nakon objave oglasio se i imam Ahmed Hrustanović koji je kazao:

“Da ne bude zabune riječ je o čistom inatu”.

