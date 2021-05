I danas sunčano vrijeme u BiH, temperature i do 29 stepeni

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 12, na jugu zemlje do 14, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 29 stepeni.

U Sarajevu pretežno sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura oko 7, a najviša dnevna temperatura oko 25 stepeni.

U utorak u našoj zemlji veći dio dana sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Naoblačenje u večernjim satima. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugoistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13, na jugu zemlje do 16, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 29 stepeni,piše Avaz

