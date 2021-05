Meteorolozi najavljuju naoblačenje od utorka

U nedjelju ujutro je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, a prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) tokom dana zadržaće se pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i jugoistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27 stepeni Celzijusa, javlja Anadolu Agency (AA).

Temperature zraka u 8 sati: Grude 3, Bjelašnica, Bugojno i Sokolac 5, Ivan-sedlo 6, Banja Luka, Bihać, Sanski Most i Sarajevo 7, Zenica 8, Doboj i Tuzla 9, Gradačac 10, Trebinje 14, Mostar 15, Neum 16 stepeni Celzijusa.

Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 948 milibara, za 6 milibara je viši od normalnog i sporo raste.

U Sarajevu pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura oko 25 stepeni Celzijusa.

U ponedjeljak će u BiH pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugoistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 10, na jugu zemlje do 14, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29 stepeni Celzijusa.

U utorak će u Bosni i Hercegovini veći dio dana biti sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Naoblačenje se očekuje u večernjim satima. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugoistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13, na jugu zemlje do 16, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30 stepeni Celzijsa.

Za srijedu je u BiH pretežno oblačno sa pljuskovima. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24 stepeni Celzijusa.

