Bakir Izetbegović: Apsolutno sam spreman stati ispred naroda ako bude rata

S njim su razgovarali o aktuelnim temama u BiH i regionu, poput nenabavke vakcina, slovenačkog non papera i odnosima BiH sa susjednim zemljama. prenosi “Radiosarajevo“.

Izetbegović ne može reći kako neće biti rata.

“Mome ocu su prebacivali kada je kazao ‘mirno spavajte, neće biti rata’. Onda je bilo rata. Ja to izgovoriti neću. Jer ne ovisi to samo niti od Alije niti od Bakira”, navodi Izetbegović.

Dodaje, spreman je stati ispred ljudi ukoliko rata bude.

“Apsolutno. Apsolutno. Dakle, apsolutno.”

“Radije bih danas umro nego dopustio da genocidaši zavladaju dijelom Bosne i Hercegovine”, nastavio je. “Definitivno. To vam govorim danas za ramazan. Dakle, nema govora da će to napraviti. Mogu početi, ali neće znati kako će to završiti.”

Intervju sa Bakirom Izetbegovićem pogledajte u 16:50 sati na O kanalu.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari