U utorak oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura od 0 do 6, a dnevna od 7 do 16°C.

U srijedu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne su u Bosni lokalno mogući slabi pljuskovi. Jutarnja temperatura od 0 do 4, a dnevna od 10 do 19°C,pi[e Slobodnabosna

U četvrtak umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne ili u večernjim satima se očekuje kiša. Jutarnja temperatura od 1 do 6, a dnevna od 13 do 20°C.

