Kakvo nas vrijeme očekuje do utorka

Metorolozi za subotu, 17. april prognoziraju oblačno vrijeme. U drugoj polovini dana u nizijama se očekuje slaba kiša, a u višim područjima snijeg. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između -3 i 2°C, na jugu zemlje do 8°C. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 6 i 11°C, na jugu zemlje do 14°C. prenpose “Nezavisne“.

U nedjelju, 18. aprila, u Bosni i Hercegovini se očekuje pretežno oblačno vrijeme. Prije podne u sjevernim dijelovima u nizijama će većinom padati slaba kiša, rjeđe susnježica, a u višim područjima će padati slab snijeg. Vjetar slab sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između 1 i 4°C, na jugu zemlje do 7°C. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 5 i 10°C, na jugu zemlje do 14°C.

Pretežno oblačno vrijeme prognozira se i za ponedjeljak, 19. april. Rijetko može pasti malo kiše. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između 1 i 5°C, na jugu zemlje do 8°C. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 7 i 12°C, na jugu zemlje do 16°C.

Facebook komentari