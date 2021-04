Bivši gradonačelnik Mostara podnio krivičnu prijavu protiv mostarskih skakača

U prijavi koju je prošle godine Kantonalnom tužilaštvu podnijela bivša vlast Mostara optužuje se Klub skakača u vodu Mostari za prevaru i zloupotrebu povjerenja.

Glasnogovornica Kantonalnog tužilaštva u Mostaru Ana Rajič je potvrdila za Klix.ba da je predmet po ovom pitanju već formiran te da se provodi istraga.

Prostor dat zakup kad ga nije bilo

Iz Gradske uprave su nam pojasnili kako se radi o poslovnom prostoru na adresi Kujundžiluk broj 4. Stari grad, površine 40 metra kvadratnih, koji je društveno vlasništvo, s pravom raspolaganja općine Mostar.

“Odluka ne sadrži pečat pored potpisa Predsjednika skupštine općine Mostar kao donositelja Odluke”, navode iz Gradske uprave Mostara.

Pojašnjavaju nam da navedeni poslovni prostor u vrijeme donošenja odluke odnosno od 1997. pa do 2004. godine nije postojao kao takav iz razloga jer je zgrada u kojoj se nalazi prostor bila devastirana i obnovljena tek u julu 2004. godine.

Prostor dodjeljen klubu kojeg nije bilo

“Klub skakača u vodu je temeljem Izvoda iz registra udruga Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave od 22.10. 2019 godine upisan u registar udruga 25.7.2003 godine , što znači da u vrijeme donošenja odluke (1997 god.) kojom se daje u zakup predmetne poslovne prostorije nije uopće bila upisana u nadležni registar , odnosno nije postojala. Nadležno Tužiteljstvo će provesti istragu i ostale radnje u cilju utvrđivanja svih odlučnih činjenica i procesuiranja odgovornih osoba”, navode iz Gradske uprave Mostara.

Informacija da je gradska vlast Mostara podigla krivičnu prijavu protiv Kluba skakača u vodu Mostari izazvala je u gradu na Neretvi velike polemike, a ogorčeni skakači kažu kako je ovo pokazatelj da bivši gradonačelnik nije znao gdje skakači borave ni od kad im klub postoji.

Skakače o prijavi niko nije obavijestio

U Klubu skakača u vodu Mostari tvrde kako ih o ovome slučaju nitko od nadležnih nije obavijestio niti su upoznati o kakvom prostoru od 40 kvadrata se radi, je prostor koji oni koriste na Starom mostu uredno plaćaju sve vrijeme.

Višestruki šampion mostarskih skokova i nositelj rekordnih trinaest titula “najbolja mostarska lasta” Lorens Listo za Klix.ba kaže kako je ovo samo pokazatelj koliko gradska vlast Mostara na čelu sa bivšim gradonačelnikom Ljubom Bešlić nije vodila računa o skakačima i skokovima, koji su uz Stari most najveći promotori toga grada u svijetu.

“Mi zvanično nismo dobili nikakav dokument ni obavijest o tužbi, pa ne znamo tačno o čemu se radi, ali mi smo legalisti i sve što je za Tužilaštvo neka nadležni organi istraže”, kaže Listo.

Dodaje kako smatra da se radi o nekoj zabuni ili skretanju pažnje sa pravih problema, jer kako ističe bivši gradonačelnik Ljubo Bešlić će svakako imati puno priče za tužilaštvo.

“Mi za svaku situaciju imamo odgovor i nećemo savijati kičmu pred bilo kim. Izborili smo se sa puno većim problemima i sa većim zlikovcima nego što je Ljubo Bešlić tako da ćemo i ovo lagano preći. On svoj kriminal zataškava, tako što sa stvarnog kriminala prebacuje pažnju na skakače, ali trebat će opravdati 60 miliona eura što su mu dali Šveđani za kolektore, gdje je prao pare zajedno sa bošnjačkim tajkunima. Nadam se da će dugo poživjeti i da će opravdati to što mu se stavlja na teret i što će mu se u budućnosti stavljati na teret. Jedino to mogu reći, jer Bešlić nikada nije bio prijatelj skokova, starog grada ni Starog mosta”, kaže šampion mostarskih skokova koji je poznat širom svijeta po rekordnom broju pobjeda.

Ističe da je Klub skakača u vodu Mostari osnovan u vrijeme obnovu Starog mosta (2004) i da je orjentisan na promociju mostarskih skokova koji imaju tradiciju dugu 455 godina i na školu skokova kako bi odgojili nove generacija skakača, prenijeli im tradicionalne vrijednosti, te omogućili da mostarski skokovi uđu pod zaštitu UNESCO-a.

“Mi čuvamo naše vrijednosti, našu tradiciju i nećemo dozvolit nikome da to okalja. Zato se nadam da će novi gradonačelnik Mario Kordić biti drugačiji i podržavati aktivnosti koje radimo, pomoći nam čuvati našu tradiciju i promovirati naš grad na najljepši način, te biti iskreni prijatelj skakača, skokova, starog grada i Starog mosta kao i čitavog Mostara i svih građana”, zaključio je Listo.

Podsjetio je da se skokovi sa Strog mosta u Mostaru tradicionalno održavaju zadnje nedjelje u sedmom mjesecu sa početkom u 16 sati, te je izrazio nadu da će ove godine izostati prljave kampanje sa pričama o prljavoj Neretvi ispod Starog mosta koje se plasiraju pred taj događaj. prenosi “Klix”.

