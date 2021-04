Na Bjelašnici jutros minus 12, Sladić poručio da “izdržimo još malo”: Stižu nam topli dani

U BiH jutros je pretežno vedro.

Temperature zraka u 08.00 sati (°C): Bjelašnica-12; Sokolac -9; Drvar -6; Bugojno, Ivan-sedlo -5; Livno -4; Bihać, Sarajevo-Bjelave, Srebrenica -3; Doboj, Jajce, Sanski Most, Tuzla, Zenica -2; Banja Luka, Prijedor, Zvornik -1; Gradačac 0; Grude 2; Trebinje 3; Neum, Stolac 4; Mostar 6.

Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 948 hPa, za 9 hPa je viši od normalnog i lagano raste.

U BiH danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 5 do 11 °C.

U Sarajevu sunčano. Dnevna temperatura oko 6 °C, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Prema prognozama meteorologa Nedima Sladića od danas u naše krajeve stiže toplije vrijeme.

Istakao je da se u četvrtak može očekivati dosta sunčanije vrijeme u većem dijelu BiH, a u petak pretežno sunčano uz postepen porast temperature zraka koji će biti uvod u dosta topliji vikend sa temperaturama zraka i iznad 15 stepeni Celzijusa u većem dijelu BiH.

– Ovu zimu još malo treba izdržati nakon toga ide ono pravo proljeće – poručio je Sladić. prenosi “Fokus“.

Prognoza za naredne dane

U petak će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od -6 do 0, na jugu od 1 do 5, a dnevna od 9 do 16 °C.

U subotu će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura od -1 do 4, na jugu do 6, a dnevna od 8 do 14, na jugu i sjeveru zemlje do 18 °C.

U nedjelju će biti također pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne ponegdje na jugu i jugozapadu naše zemlje je lokalno moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura od 0 do 6, na jugu do 9, a dnevna od 7 do 14, na jugu i sjeveru do 18 °C.

U ponedjeljak se očekuje pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i dio prijepodneva slaba kiša je moguća ponegdje na području Hercegovine. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu do 11, a dnevna od 14 do 21 °C.

