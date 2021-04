U Kantonu Sarajevo produžen lockdown do 12. aprila

Krizni štab Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo na današnjoj sjednici Vlade KS predložio je produženje mjera zabrane za još sedam dana, što je i usvojeno, potvrđeno je saznaje “Avaz“.

Mjere zabrane koje su donesene ranije i koje se odnose i na zatvaranje ugostiteljskih objekata u primjeni su od 19. marta i važe do 3. aprila, a sada su produžene do 12, aprila do 5 sati ujutro.

Podsjećamo, na snazi je ograničenje kretanja od 21 do 5 sati. Zabranjen je rad ugostiteljskim objektima, teretanama, bazenima, spa i fitnes centarima.

Produženo je odvijanje online nastave u osnovnim, srednjim i visokoškolskim obrazovnim ustanovama.

Velika popunjenost bolnica

Sve rekreativne sportske aktivnosti u zatvorenom prostoru su zabranjenje, a izuzetak su profesionalne sportske aktivnosti i takmičenja, bez prisustva publike, uz poštivanja epidemioloških mjera, dok su treninzi na otvorenom dozvoljeni.

U protekla 24 sata, u Kantonu Sarajevo su potvrđene 384 novozaražene osobe koronavirusom, dok se u istom periodu 601 oporavila od COVID-19 infekcije. Preminulo je 20 pacijenata koji su bili zaraženi ovim virusom.

Proteklog dana na koronavirus testirano je 1.455 osoba.

Hospitalizirano 714 osoba

Kanton Sarajevo danas bilježi 4.442 aktivna slučaja, a ukupan broj zaraženih je 48.550.

Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo KS, u proteklih sedam dana, prosječan broj zaraženih je 470, dok sedmična incidenca, odnosno broj oboljelih na 100.000 stanovnika, iznosi 782.

Trenutno je u KS hospitalizirano 714 osoba, i to na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu 521, a u Općoj bolnici „Prim.dr. Abdulah Nakaš“ 193 pacijenata.

Na respiratoru je devet pacijenata, i to šest na KCUS-u i tri u Općoj bolnici.

Facebook komentari