Danas BIH sunčano i neuobičajeno toplo vrijeme

U Bosni i Hercegovini danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab promjenljivog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 7, na jugu zemlje do 11 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23 stepena, prognozira Federalni hidrometeorološki zavod.

Jutarnji sati će biti svježiji

Biometeorološka prognoza je povoljna. Jutarnji sati će biti svježiji i ugodniji. Neuobičajeno visoke temperature tokom poslijepodneva, kod osjetljivih osoba mogle bi uzrokovati slabije reakcije u vidu glavobolje, nervoze, malaksalosti. Preporučljivo je slojevito se odjenuti i umanjiti aktivnosti u najtoplijem dijelu dana.

Sutra sunčanije prije podne. U drugoj polovini dana pretežno oblačno vrijeme kada su izgledni slabiji lokalni pljuskovi. Bez padavina na jugu zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 11 stepeni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 16 i 21 stepen.

U subotu kiša

U subotu pretežno oblačno sa slabom kišom ili pljuskom. U višim područjima slab snijeg. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 8, na jugu zemlje do 12 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 7 i 13, na jugu zemlje do 16 stepeni,piše Avaz

