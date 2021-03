STIGLO PROLJEĆE, ALI I DALJE NISKE TEMPERATURE: PRETEŽNO OBLAČNO I SA SUSNJEŽICOM U NAREDNIM DANIMA

Ponegdje u Bosne sa slabim i povremenim snijegom Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena bura. Jutarnja temperatura od -6 do 0, na jugu od 1 do 5, a dnevna od 1 do 8, na jugu od 8 do 12 stepeni.

Sutra nas očekuje pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini razvedravanje poslije podne. U većem dijelu Bosne se očekuje susnježica ili snijeg. Poslije podne i u večernjim satima u nizinama centralne i sjeverne Bosne je moguća kiša. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni.

Poslije podne i u večernjim satima u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne očekuju se olujni udari vjetra. Jutarnja temperatura od -6 do 0, na jugu od 1 do 5, a dnevna od 1 do 7, na jugu do 11 stepeni.

U utorak u većem dijelu Bosne umjereno ili pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini vedro. Jutarnja temperatura od -8 do -2, na jugu od -1 do 4, a dnevna od 2 do 8, na jugu do 10 °C.

U srijedu se prognozira pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura od -6 do 0, na jugu od -1 do 3, a dnevna od 3 do 9, na jugu od 10 do 15 °C. prenosi Hayat

