Naredne sedmice padaju temperature, očekuju se problemi sa snijegom

Objavio je to na Facebooku Bakir Krajinović, meteorolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

“Snježne padavine prognoziraju se u Bosni, pogotovo na planinskom lancu centralne i istočne Bosne, a kiša se očekuje u Hercegovini i u nižim, sjevernim, predjelima naše zemlje”, objasnio je Krajinović.

“Zbog prognoziranih vremenskih prilika koje su potencijalno opasne, aktivan je žuti meteoalarm. Na jugozapadu Bosne i u Hercegovini duž doline Neretve mogući su jaki udari vjetra, na istoku Bosne te u banjalučkoj regiji očekuju se problemi sa snježnim pokrivačem i poledicom, dok u tuzlanskoj regiji problemi se mogući zbog obilnijih padavina”, objašnjava Krajinović.

Prema prognozi FHMZ, sutra se očekuje pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne djelimično razvedravanje u Krajini i Hercegovini. U jutarnjim satima i dio prijepodneva na krajnjem sjeveru Bosne i u Hercegovini kiša, a u ostatku Bosne snijeg.

U preostalom dijelu dana padavine u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Padat će slab snijeg, koji će u nizinama preći u kišu. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na zapadu i jugozapadu Bosne očekuju se jaki udari vjetra. Jutarnja temperatura od -2 do 4, na jugu do 7, a dnevna od 2 do 8, u Hercegovini i sjevernim područjima Bosne do 12 stepeni.

U utorak 16. marta, u Bosni se očekuje pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini umjereno do pretežno oblačno. U većem dijelu Bosne se očekuju slaba kiša, a na planinama i višim područjima snijeg ili susnježica. Jutarnja temperatura od -4 do 2, na jugu do 5, a dnevna od 2 do 8, u Hercegovini i sjevernim područjima Bosne do 12 stepeni. prenosi “Klix“.

U srijedu 17. marta., prognozira se umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Na jugu Hercegovine sunčano. U većem dijelu Bosne se očekuju slaba i povremena kiša ili susnježica. Jutarnja temperatura od -5 do 1, na jugu od 0 do 4, a dnevna od 2 do 8, na jugu do 12 stepeni.

U četvrtak 18. marta., pretežno oblačno vrijeme. U večernjim satima očekuje se kiša, a u višim područjima i na planinama susnježica i snijeg. Jutarnja temperatura od -7 do -1, na jugu od 0 do 4, a dnevna od 2 do 8, na jugu do 12 stepeni.

