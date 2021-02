Naša stranka imala presudnu ulogu u pobjedi Marija Kordića za gradonačelnika Mostara

Kordić je u trećem krugu osvojio 17 glasova, a Guzin 16. Dva listića su bila nevažeća.

U Gradskom vijeću HDZ ima 13 vijećnika, Koalicija za Mostar 11, SDP tri, Hrvatska republikanska stranka tri, Naša stranka dva, Prva mostarska partija dva i Srpska lista “Ostajte ovdje” jednog, prenosi “Klix“.

Jasno je da su za Kordića glasali vijećnici HDZ-a, HRS-a i Velibor Milivojević sa Srpske liste “Ostajte ovdje”. Milivojević je i u prvom krugu koji je održan javno pa je kasnije poništen, glasao za Kordića, zbog čega su ga kritikovali iz Islamske zajednice u Mostaru.

Kada je riječ o Guzinu, on je dobio 11 glasova Koalicije za Mostar, tri glasa SDP-a i dva PMP-a, što je ukupno 16. Dakle, kao što je i najavljeno u današnjem saopćenju Naše stranke o odustajanju od ideje rotirajućeg gradonačelnika, Irma Baralija i Boška Ćavar su bile suzdržane, odnosno njihovi listići su bili nevažeći.

Međutim, očito je da je na kraju presudila Boška Ćavar koja je od početka najavljivala da će biti suzdržana. Da je Baralija čak i dala svoj glas Guzinu po nacionalnoj pripadnosti, rezultat bi bio 17-17 i Kordić bi opet pobijedio jer je mlađi od Guzina.

Upravo je Baralija bila kandidatkinja za gradonačelničku poziciju, no nakon što nije dobila potrebnu podršku, situacija se dodatno zakomplikovala tako što je PMP predložio Armana Zalihića (SDP) za gradonačelnika, a kada je podrška i tu izostala, predloženo da se Mostar ima tri gradonačelnika koja će se rotirati svakih 16 mjeseci. Sve ovo je izazvalo nesuglasice i teške riječe između partnera u Bh. bloku – Naše stranke i SDP-a, a Koalicija za Mostar je istovremeno vršila pritisak na vijećnike Bh. bloka da podrže Guzina. No čini se da to kod Naše stranke nije pilo vode.

