Meteorolozi najavljuju toplotni val u BiH, temperature će dosezati i 21 stepen

Temperature zraka će od petka do nedjelje biti visoke za ovo doba godine i kretati će se od 6 do 13 stupnjeva Celzija ujutro, dok će dnevne biti od 13 do 19, a na sjeveru i sjeveroistoku, lokalno mogu dostići i 21 stupanj.

To je za agenciju Fena izjavio meteorolog Nedim Sladić najavljujući od sutra jačanje atmosferskog tlaka s juga Europe i pritjecanje suhog toplog zraka.

Međutim, na privjetrinskoj strani Dinarida zadržat će se dosta vlažnog zraka u nižim slojevima atmosfere, zbog čega se u Hercegovini, na jugozapadu, zapadu i sjeverozapadu Bosne, očekuje često oblačina u odnosu na ostatak zemlje.

Na planinama će biti sve izraženiji uticaj juga s fenskim karakterom budući da se podignuti vlažni zrak suši silaskom niz planinu i dodatno zagrijava.

Uz isušivanje vlage, u nižim slojevima atmosfere će preovladavati sunčano vrijeme u većem dijelu Bosne i Hercegovine, naročito na sjeveroistoku.

Najviše sunca će biti u subotu, uz malu do umjerenu oblačnost u Hercegovini, na zapadu, sjeverozapadu i jugozapadu Bosne.

Prema prognozi, u subotu će atmosferski tlak postepeno padati, što će nagovijestiti promjenu sa zapada, koju će prethodno ispratiti jačanje juga.

U nedjelju će se sa zapada postepeno približavati polje niskog tlaka, porast vlažnosti uz sve više oblačnosti koja će se širiti ka istoku i sjeveroistoku Bosne i Hercegovine.

Jače padavine se očekuju u drugom dijelu dana u Hercegovini, zapadnoj i jugozapadnoj Bosni te obilinija kiša uz privjetrinsku stranu Dinarida.

Krajem dana i uvečer, kiša i u ostalom dijelu Bosne, dok će se na sjeveroistoku zadržati suho vrijeme.

Kao bitnu karaktersitiku ovog razdoblja toplotnog vala, Sladić ističe da će se na planinama, gdje se snijeg već topio, doći do ubrzanog otapanja, što može pruzročiti porast vodostaja u BiH.

Promjenu u odnosu na ovo razdoblje toplotnog vala, meteorolozi očekuju u narednoj sedmici, kada će preovladavati promjenljivo oblačno i nestabilno vrijeme, ali bez snijega do petka.

