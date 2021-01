Danas snijeg, a onda stiže ogromna promjena: Temperature čak do 20 stepeni, prijeti nam velika opasnost od poplava

Danas se u našoj zemlji očekuje pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i u večernjim satima očekuju se padavine. U nizinama kiša, a u višim područjima i na planinama snijeg.

Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od -3 do 3, na jugu od 1 do 5, a dnevna od 4 do 10 °C.

U Sarajevu jutro sunčano uz postepeno naoblačenje. Poslije podne i u večernjim satima se očekuje kiša. U višim dijelovima grada susnježica ili snijeg. Jutarnja temperatura oko -1, dnevna oko 8 °C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.

Danas nije na snazi nijedno upozorenje zbog vremenskih prilika u BiH, pa se čini da su ekstremno hladni dani iza nas. Prema prognozama meteorologa Nedima Sladića, već krajem naredne sedmice očekuju nas natprosječno visoke temperature zraka.

– Krajem iduće radne sedmice (oko petka, 05.02) izgledne su natprosječno visoke temperature zraka za februar mjesec, koje bi bile uvjetovane prodorom zračne mase sa sjevera Afrike, pri čemu bi, prema trenutnim projekcijama prognoznih modela, na sjeveroistoku i sjeveru naše zemlje mjestimice temperature zraka išle i na oko 20 °C, a u većini predjela na oko 15 °C. Ipak, iako je manje-više ovaj trend usaglašen, više detalja će biti u ponedjeljak. Ono što sada najviše brine jeste što bi usljed visokih temperatura zraka i na višim nadmorskim visinama uslijedilo naglo topljenje snijega koje bi, na lokalno već sada visoke vodostaje od nedavnih padavina, moglo uzrokovati njihov dodatni porast, s mogućnošću mjestimičnog izlijevanja rijeka iz korita te plavljenja, budući da su već sada na snazi redovne mjere odbrane od poplava – napisao je Sladić,piše Depo

