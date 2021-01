Kakvo vrijeme nas očekuje u naredna četiri dana

U petak pretežno oblačno vrijeme. Poslijepodne i u večernjim satima očekuje se padavina. U nizinama kiša, a u višim područjima i na planinama snijeg. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od -3 do 3, na jugu od 1 do 5, a dnevna od 4 do 10 °C.

U subotu jutro umjereno do pretežno oblačno. U Bosni po kotlinama magla. U ostatku dana pretežno sunčano. U večernjim satima novo naoblačenje. Jutarnja temperatura od -1 do 4, na jugu od 3 do 7, a dnevna od 5 do 12 °C.

U nedjelju pretežno oblačno vrijeme sa kišom u većini područja. Na planinama sa snijegom. Jutarnja temperatura od 0 do 5, na jugu do 8, a dnevna od 2 do 8, na jugu od 9 do 12 °C.

U ponedjeljak pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini povremeno sa slabom kišom. U centralnim i istočnim područjima Bosne u jutarnjim satima sa kišom ili susnježicom. Jutarnja temperatura od -2 do 3, na jugu od 3 do 7, a dnevna od 3 do 8, na jugu od 8 do 12 °C, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, prenosi “N1“.

