U narednim danima minusi i snijeg

U Bosni i Hercegovini jutros je pretežno oblačno vrijeme, a ponegdje u Bosni pada slaba kiša, na planinama slab snijeg, prenosi Anadolu Agency (AA).

Temperatura zraka u 7 sati najniža je bila na Bjelašnici i to minus pet, na Ivan-sedlu dva, Livnu i Zenici pet, Bugojnu, Sarajevu, Širokom Brijegu šest, Gradačcu, Grudama, Sanskom Mostu i Tuzli sedam, Bihaću osam, Mostaru devet i Neumu 11.

“Danas će u BiH preovladavati pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana kiša u Hercegovini, Krajini, na zapadu i jugozapadu Bosne. Na planinama snijeg. U večernjim satima padavine u cijeloj zemlje”, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH (FHMZBiH).

U Hercegovini kiša, a u Bosni kiša koja će postepeno preći u susnježicu i snijeg. Intenzivnije padavina na području Hercegovine, zapadne i jugozapadne Bosne. Krajem dana i u večernjim satima vjetar mijenja smjer na zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od pet do 11, na jugu do 13 stepeni.

U ponedjeljak, prije podne umjereno do pretežno oblačno, a u ostatku dana oblačno vrijeme. U jutarnjim satima u većem dijelu Bosne, na sjeveru i sjeverozapadu Hercegovine slab snijeg. Ponegdje na jugu Hercegovine može biti i slabe kiše. U drugom dijelu dana i tokom noći kiša na jugu Hercegovine, a u ostatku zemlje snijeg. Očekivana količina padavina uglavnom između pet i 15, lokalno do 25 litara po metru kvadratnom.

Jutarnja temperatura od minus osam do minus jedan, na jugu od nula do pet, a dnevna od minus jedan do pet, na jugu od pet do devet stepeni.

U utorak se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini veći dio dana sunčano uz umjerenu oblačnost. Povremen i slab snijeg je moguć u centralnim i istočnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od minus sedam do minus jedan, na jugu od nula do pet, a dnevna od minus tri do tri, na jugu od tri do osam stepeni.

U srijedu, u centralnim i istočnim područjima Bosne umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U ostatku BiH uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura od minus osam do minus dva, na jugu od minus jedan do tri, a dnevna od minus jedan do četiri, na jugu od dva do sedam stepeni.

U četvrtak, umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura od minus devet do minus tri, na jugu od minus dva do dva, a dnevna od jedan do pet, na jugu od četiri do devet stepeni.

