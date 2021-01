“Da sam želio treći entitet, dosad bi ga imao”: Dragan Čović progovorio o Izbornom zakonu, a evo šta kaže o Dodiku

To što tome neko različitim spinovima daje drugu dimenziju, pa kada ja nešto kažem onda je to kao treći entitet – dodao je Čović za Klix.

Na konstataciju da je to najviše zbog njegovih zahtjeva u izmjenama Izbornog zakona Čović tumači da svaki narod po Ustavu treba birati svog člana Predsjedništva.

– Koga će Hrvati izabrati nije važno, da li će izabrati Sejdić, Komšića ili nekoga petog nije važno, to je do Hrvata. Pravo je takođe da u Klubu Hrvata u Domu naroda FBiH Hrvati biraju svoje predstavnike, kao i Bošnjaci, Srbi i ostali svoje. A kada je u pitanju treći entitet, ja sam zagovarao da FBiH i RS budu kompenzovani i da imamo četiri izborne jedinice, ali to je davno zastarjelo – istakao je Čović.

O odnosima Bošnjaka i Hrvata i približavanju Miloradu Dodiku

– Ma to je potpuno pogrešna percepcija. Pa ja redovno razgovaram sa gospodinom Izetbegovićem kao sa najvećim prijateljem. Sa Miloradom Dodikom godišnje sjednem tri puta, a sa Izetbegovićem 23 puta. Ali kada sjednem sa Dodikom to je tema, a kada sam sa Izetbegovićem to nikoga ne interesuje. Logično je da sa Izetbegovićem pričam o svemu, pa evo i prije tri četiri dana smo pričali.

