Veliki minusi sljedeće sedmice stižu u Bosnu i Hercegovinu

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH (FHMZ), u ponedjeljak, 11. januara će biti oblačno, u Bosni sa slabim snijegom, a u Hercegovini povremeno i ponegdje sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od -7 do -1, na jugu od 1 do 6, a dnevna od -4 do 1, na jugu od 4 do 8 stepeni Celzija.

I naredni dan, u utorak će biti oblačno sa slabim snijegom u Bosni i poslijepodnevnim razvedravanjem u Hercegovini. Jutarnja temperatura od -9 do -3, na jugu od 0 do 4, a dnevna od -3 do 3, na jugu od 4 do 9 stepeni. prenosi Klix”

U srijedu, 13. januara očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme, gdje je u Bosni tokom dana moguće provejavanje slabog snijega. Jutarnja temperatura kretat će se od -7 do -2, na jugu od 0 do 4, a dnevna od 0 do 4, na jugu od 5 do 9 stepeni,

U četvrtak će biti također oblačno uz slabiji snijeg i susnježicu u Bosni. Jutarnja temperatura zraka kretat će se od -7 do -2, na planinama do -14, na jugu od -2 do 2, a dnevna od -2 do 2, na jugu od 3 do 8 stepeni Celzija.

