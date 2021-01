Upaljen alarm zbog padavina, očekuje se i snijeg debljine do 15 centimetara

Zbog izraženijih padavina i magle za područje istočne i jugoistočne Bosne izdat je žuti meteoalarm.

Tako se na fočanskom području očekuju mjestimično obilnije padavine od 20 do 30 mm tokom 24 sata, kao i magla koja lokalno smanjuje vidljivost na manje od 200 metara.

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati oblačno vrijeme sa padavinama, na jugu sa kišom, a u ostalim predjelima sa susnježicom ili snijegom.

Ujutro će biti oblačno, mjestimično sa kišom i susnježicom u većini krajeva. Na planinama će padati snijeg.

Uveče i tokom noći padavine će se postepeno smanjiti, na jugu će biti suho, a još ponegdje na sjeveru i na planinama moguć je snijeg.

Jutarnja temperatura zraka od minus dva do tri, najviša dnevna od nula do pet, a na planinama od minus dva stepena, prenosi “Fokus“.

Puhaće slab vjetar, sjevernog smjera.

U subotu će biti oblačno vrijeme. Nove padavine od večernjih sati i tokom noći na nedjelju. U većem dijelu zemlje će padati snijeg, na jugu kiša. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 0°C, a na jugu zemlje do 5°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -1 i 4°C, na jugu zemlje od 5 do 9°C.

U nedjelju također oblačno vrijeme. U većem dijelu zemlje će padati snijeg, na jugu kiša. Prognozira se 10 do 20 centimetara novog snijega. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. U poslijepodnevnim i večernjim satima jaki udari vjetra su mogući na jugu i istoku Hercegovine. Temperatura zraka većinom između -4 i 1°C, na jugu zemlje od 4 do 9°C.

I u ponedjeljak se očekuje oblačno vrijeme. U većem dijelu zemlje će padati snijeg, na jugu kiša. Prognozira se 5 do 15 centimetara novog snijega. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Temperatura zraka većinom između -5 i 0°C, na jugu zemlje od 4 do 9°C.

