Širom zemlje sutra se očekuje susnježica ili snijeg

Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje oblačno vrijeme. Širom zemlje se očekuje susnježica ili snijeg, s tim što u nizima može padati i kiša. Na jugu zemlje će padati samo kiša.

Postepen prestanak padavina u noći na subotu. Vjetar slab sjevernog smjera. Temperatura zraka većinom između -1 i 4°C, na jugu zemlje od 5 do 9°C.

U Sarajevu oblačno sa snijegom ili susnježicom. Temperatura zraka između 0 i 2°C, prenosi “Fokus“.

U subotu u Bosni i Hercegovini se prognozira oblačno vrijeme. Nove padavine od večernjih sati i tokom noći na nedjelju. U većem dijelu zemlje snijeg, na jugu kiša. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -3 i 1°C, a na jugu zemlje do 4°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 0 i 4°C, na jugu zemlje od 6 do 10°C.

U nedjelju u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme. U većem dijelu zemlje će padati snijeg, na jugu kiša. Prognozira se 5 do 15 centimetara novog snijega. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Temperatura zraka većinom između -3 i 1°C, na jugu zemlje od 4 do 8°C.

