Upaljen alarm zbog obilnih padavina, snijeg u gradovima moguć u petak

U Bosni i Hercegovini jutros je umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Bosni po kotlinama ima magle.

Temperature zraka u 7 sati: Bjelašnica -6; Livno -2; Drvar, Grude, Jajce, Sarajevo-Bjelave, Tuzla 0; Bugojno, Ivan-sedlo 1; Gradačac, Sanski Most, Zenica 2; Bihać 3; Mostar 4 te Neum 6 stepeni Celzijusa.

Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 937 hPa, za 7 hPa je niži od normalnog i lagano opada.

Danas će u BiH preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Porast naoblake poslije podna i u večernjim satima. U drugom dijelu dana kiša se očekuje u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadim i djelimično centralnim područjima Bosne. U višim područjima je moguć snijeg.

Vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni. Dnevna temperatura od 4 do 10, na jugu do 13 stepeni.

U Sarajevu sunčano. Porast naoblake krajem dana. U večernjim satima lokalno je moguća slaba kiša. Dnevna temperatura oko 7 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Žuti meteoalarm

Žuti meteoalarm je na snazi zbog obilnijih padavina, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.

Vrijeme je opasno. Neuobičajene vremenske prilike su prognozirane. Šteta i ljudske žrtve su moguće. Budite oprezni i redovno se informišite o očekivanim meteorološkim uvjetima. Budite svjesni rizika koji je neizbježan. Slijedite uputstva data od strane vaših državna tijela.

Prognoza za naredne dane

U srijedu će biti pretežno oblačno vrijeme sa kišom u većem dijelu naše zemlje. Na planinama sa snijegom. Tokom dana u većem dijelu Bosne prestanak padavine. U Hercegovini obilnije padavine. Vjetar u Bosni slab do umjeren, a u Hercegovini umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od -1 do 5, na jugu od 5 do 10, a dnevna od 5 do 11, na jugu do 12 °C.

U četvrtak će jutro biti sunčano sa mrazom i maglom po kotlinama. Tokom dana postepeno naoblačenje. U večernjim satima u Hercegovini je moguća kiša. Jutarnja temperatura od -5 do 1, na jugu od 2 do 6, a dnevna od 1 do 7, na jugu do 10 °C.

Oblačno vrijeme sa kišom očekuje se u petak. Na planinama i u nizinama Bosne je moguć snijeg ili susnježica, osim na krajnjem sjeveru. Jutarnja temperatura od -3 do 3, na jugu do 6, a dnevna od -1 do 5, na jugu od 7 do 10 °C.

U subotu će biti oblačno vrijeme. U Hercegovini sa kišom, a u Bosni sa kišom i snijegom. Jutarnja temperatura od -5 do -1, na jugu od 2 do 5, a dnevna od -1 do 4, na jugu od 6 do 9 °C.

Facebook komentari