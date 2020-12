“Baralija bi bila odlična za gradonačelnicu, ali ni SDA ni HDZ se neće odreći tog kolača”

Naglašava kako su dvije dominantne stranke HDZ i SDA sa svojom koalicijom, kao i srpska lista za Mostar “Ostajte ovdje” išli na nacionalno i “okupljanje svojih”.

“Kada se objavi saopštenje u kojem se kaže da su izbori u Mostaru bitka svih bitaka za hrvatski narod, tu se čovjek zaledi”, ističe Đulić u razgovoru za Klix.ba dok podsjeća na sporne dijelove kampanje koja se vodila. Dodaje kako to sigurno nije razgovor o lokalnim izborima niti lokalnoj demokratiji, piše “klix”.

“S druge strane vam dođe kako sve može, ali gradonačelnik mora biti Bošnjak. U toj tenziji okupljanja oko nacionalnog plemena je zapravo protekla kampanja, tako da je očekivano bilo da će dvije vladajuće stranke imati dominantan broj glasova”, pojašnjava naš sagovornik.

Međutim, prema njegovim riječima, pored svega toga ohrabruje činjenica da je Bh. blok, koji je jedna vrsta građanske opcije, zapravo prošao veoma dobro.

“Ako je SDP prije 12 godina imao tri vijećnika, a sada će, kako svari stoje, imati šest, to je duplo više i to je već značajan potencijal u gradskom vijeću. Uz to, ako uzmemo u obzir da je prije 12 godina SDA imala 12 vijećnika, a da će sada koalicija u kojoj je SDA dominantna sa pet stranaka imati 12 vijećnika, to pokazuje njihov značajan gubitak, bez obzira na to kako to izgleda i kako se predstavlja. U isto vrijeme tamo gdje je HDZ mislio da je jako čvrst u biračkom tijelu, Republikanska stranka mu uzme glasove za tri vijećnika i postavlja se kao ozbiljna opozicija HDZ-u. To su sve pomaci koji ohrabruju da ipak neće biti sve kako je bilo”, konstatira Đulić.

Na kraju podvlači kako je bitna činjenica da je Mostar konačno dobio Gradsko vijeće, što je već napredak.

“Ali ne trebamo gajiti iluzije, jer će se SDA i HDZ dogovoriti, nakon što će se malo svađati, malo natezati i malo nas vući za nos, jer su već počeli razgovore. Jasno je da će se oni dogovoriti i naredne četiri godine vladati gradom i pokušavati bezočno krasti kako su i do sada to radili. Međutim ovoga puta to neće biti svedeno na dva čovjeka, imat će ozbiljnu kontrolu u gradskom vijeću i za očekivati je da prođu i neke normalne stvari i da svi poslovi budu transparentni”, iskreno nam ovaj Mostarac iznosi svoje stavove.

Samim tim, prema njegovim riječima, na narednim izborima koji se neće čekati 12 godina mogu se očekivati i značajnije promjene.

“Nema čuda, ali kad se Mostar riješi na jedan normalan način, kako izbori treba da budu, onda je to kraj svih neugodnosti u cijeloj državi, bit će riješena i država. Mostar je pitanje države i tu ne možemo gajiti iluzije, jer ovdje je i počela silna podjela, ovdje su se desili strašni zločini, mi smo teoretski na papirima najmultietničkiji grad, a istovremeno smo najpodjeljeniji grad i ovdje treba vremena da se to izbalansira”, ustvrdio je Đulić.

Dodaje kako su to najbolje pokazali ovogodišnji izbori u Mostaru.

“Iskreno govoreći, ja sam zadovoljan rezultatima jer mislim da će biti dovoljno glasne opozicije. Pored toga, kako stvari stoje, u gradsko vijeće će ući značajan broj mladih ljudi i bez obzira u kojoj su opciji, vjerujem da će, misleći na sebe, mladi ljudi misliti na svoju generaciju i na gad više nego na pleme”, optimističan je naš sagovornik.

Sklapanje koalicija je neizostavna tema u mostarskim kuloarima, kao i izbor gradonačelnika u kojem se sve glasnije spominje Irma Baralija, koju i on smatra najboljim izborom.

“Izbor Irme Baralije za gradonačelnicu Mostara bi bio jako dobar jer bi to bila snažna poruka da smo se ipak otrgli iz ovih kandži koje su ovdje na sceni 30 godina i da ulazimo u neku fazu građenja lokalne samouprave, što jeste ono zbog čega se izbori održavaju. Međutim ja nisam siguran da će SDA i HDZ ispustiti taj kolač iz ruku. Skoro sam uvjeren u to da će SDA uz neke ustupke prepustiti mjesto gradonačelnika HDZ-u kao i do sada, a onda će oni imati predsjednika Gradskog vijeća i još neke ustupke kojim će se zadovoljiti tako da su sve ove priče u kampanji i priče protekle četiri godine zapravo, prema informacijama koje dobivam, bile samo šarena laža”, zaključio je Đulić.

