Vjetar pokazuje snagu širom BiH, meteorolog apeluje: Molim vas, čuvajte se

U mjestu Donje Dubrave u blizini škole vjetar je već prouzrokovao probleme jer je drvo je palo na električni vod, a otežano je i odvijanje saobraćaja. Također, jaki udari vjetra pogodili su i Živinice kao i Banoviće, piše Tuzlanski.ba, izvještavajući o nevremenu u Tuzlanskom kantonu.

Olujni vjetar u Prijedoru iščupao je i srušio staro stablo smreke visoke petnaestak metara, a prema medijskim izvještajima, samo sreća je spasila nekoliko pješaka koji su primijetili da se drvo ljulja i da će pasti te su se ubrzano sklonili sa ulice.

Da je vrijeme opasno, navodi na Facebooku u meteorolog Damir Krajinović.

“Vremenske prilike koje se prognoziraju nisu nešto što se prvi put javlja kod nas, ali svakako su neuobičajene u ovom intenzitetu. Budite na oprezu ako namjeravate prakticirati aktivnosti koje su izložene meteorološkim rizicima. Ostanite informisani o očekivanim meteorološkim neprilikama i najvažnije izbjegnite moguće rizike”, napisao je.

Kako je naveoširom naše zemlje registrovan je olujni jugo , a na planinama znatno snažniji.

“Budite spremni na štete koje na pokretnoj i nepokretnoj imovini (naročito na zgradama i krovovima, odžacima, šatorima, tendama, plastenicima…), problemi u transportu i saobraćaju svakako su mogući (postoji mala vjerovatnoća za prevrtanja kamiona…), štete na šumama, drveću u parkovima i individualnom drveću (lomljenje grana i slabijih stabala) vrlo su vjerovatne, problemi u građevinarstvu, opasnost od ozbiljnog povređivanja – do ugroženosti života ljudi i životinja također su moguće. Ovakve neprilike otežavaju već teške situacije kao što su akcija spašavanja, zato vas molim da se čuvate kao bi sačuvali i druge. Moguć je prekid saobraćaja te problemi sa prekidima u snabdijevanju električne energije”, navodi Krajinović.

Prema njegovim riječima, sutra se u našoj zemlji očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom u Hercegovini, zapadnim i jugozapadnim područjima Bosne.

U večernjim satima kiša se očekuje i u centralnoj i istočnoj Bosni, a na planinama snijeg. Vjetar umjeren sa jakim udarima južni. Jutarnja temperatura od 0 do 6, na jugu od 6 do 11, a dnevna od 7 do 14 °C.

