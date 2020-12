Stiže prvi obilni snijeg ove godine: Gdje se očekuje da će ga pasti i blizu pola metra!?

“Solidne količine snijega past će uskoro u regiji. To se ponajprije odnosi na drugi dio petka, noć na subotu i tokom subote…. Zanimljiv 1. mjesec bi nas mogao čekati s novim zimskim prodorima”, piše stranica Vremenska prognoza za HR i BiH svakodnevna.

U njihovoj prognozi navodi se kako se već u četvrtak očekuje jače naoblačenje s kišom, i to uglavnom na Jadranu i dijelovima uz Jadran, u Hercegovini, većem dijelu Crne Gore, zatim zapadne i jugozapadne Bosne. U petak, očekuje se jače pogoršanje vremena uz zahlađenje s padavinama. Na Jadranu jugu i jugoistoku Hercegovine, zatim obalnim i priobalnim dijelovima Crne Gore očekuje se kiša koja može biti obilna ponegdje uz grmljavine.

U ostatku regije u početku kiša, zatim u toku petka i popodne brz prelazak kiše u susnježicu i snijeg uz mogućnost za formiranje snježnog pokrivača, posebno u Bosni, sjeveru Hercegovine, zatim zapadu, jugozapadu, dijelu centralne i jugoistočne Srbije, sjeveru Crne Gore, a potkraj dana i u noći na subotu i na zapadu, sjeverozapadu i jugozapadu Makedonije.

Također treba napomenuti da bi potkraj petka i u noći na subotu snježna granica mogla da se spusti do 500, lokalno i do 400 metara nadmorske visine u zaleđu Dalmacije priobalnom dijelu Crne Gore i ostatku Hercegovine. Obilniji snijeg pasti će u gorskim dijelovima regije, gdje tokom petka i subote može da se akumulira i do 40 cm snijega, posebno u gorskim dijelovima Crne Gore, Bosne i Hercegovine, zapadne i jugozapadne Srbije. Tokom drugog dijela subote i u nedjelju vrijeme će se polako smirivati i zadržati će se hladno vrijeme primjereno dobu godine – navodi se u prognozi.

Željko Majstorović, samostalni savjetnik za klimatologiju i primijenjenu meteorologiju, napravio je napravio prognozu vremena za zimu 2020/21. godine.

– Prvi snijeg u centralnoj i istočnoj Bosni očekujemo u noći između 25. i 26. decembra. Potom kraća pauza, pa oko Nove godine i poslije opet snijeg. Nastavak zime biće sušniji, padavine ispod prosjeka, a temperature iznad. Januar, februar i mart imaće slične karakteristike, premda kraće snježne epizode nisu isključene, naročito krajem januara i početkom februara – prognoza je Majstorovića, piše “Oslobođenje“.

Očekuje da će, sve u svemu, ove zime biti skijanja i sankanja, ali na olimpijskim planinama i visinama iznad 1.200 metara, prenosi “Doznajemo“.

