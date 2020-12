U bjekstvu je i „Playboy“ zečica koja je posvađala Ždralu i Eleza: Bila je hladna kao špricer

Nakon hapšenja Darka Eleza u Beogradu po međunarodnoj potjernici iz BiH, zbog istrage o likvidaciji Miloša Ostojića i Siniše Miličevića Tigra, povlači se pitanje i drugo dvoje bjegunaca, odnosno njegovog brata Davora i Slobodanke Tošić Boba koja mu je jako bliska, a osuđena je u Sudu BiH na dvije i po godine zbog krivičnog djela zločinačkog udruživanja u vezi s krivičnim djelom teškog ubistva.

Radi se o nekadašnjoj misica BiH, koja je krasila i naslovnicu časopisa za muškarce “Playboy” , a svojevremeno je bila učesnica i rijalitija,piše Avaz.

Pravomoćna presuda

Ona je pretpostavlja se pobjegla za Srbiju odmah nakon što je Sud BiH izrekao pravomoćnu presudu. Nalazi se na crvenoj Interpolovoj potjernici zbog pomaganja Darku Elezu u pokušaju ubistva svog bivšeg kuma Đorđa Ždrale.

Sve se odigralo aprila 2006. godine, a prema navodima optužnice njena uloga bila je da u naselju Vranješ u Istočnom Sarajevu namami žrtvu na mjesto gdje su u zasjedi čekali, kako se tada sumnjalo, Darko Elez i Branimir Minić

Ždrale je tada preživio kišu metaka i uspio je pobjeći do kafića „Sport“ koji je držao njegov prijatelj Zoran Golub Čarlama, kojeg je kasnije prema presudi likvidirala Elezova grupa.

Tokom suđenja interesantan je bio susret između fatalne Tošić i Ždrale koji je bio svjedok optužbe. Tada je Ždrale kazao da je „Slobodanka bila Elezova djevojka i da bi za njega učinila sve“. Na tom ročišto 2015. Ždrale je iznio niz privatnih detalja između njega Eleza i Slobodanke.

Fatalni susret u sudnici

Kazao je da ga je kobne večeri Slobodanka zvala da se vozaju po Lukavici, a kasnije ga je zamolila da je vozi u naselje Vranješ, gdje je trebala uzeti skripte od drugarice.

– Ona je izašla vani, okrenula se i stavila ruku na usta. I tada počinje… To je strašno, rafalna paljba. Namješten sam, to mi je prvo palo na pamet. Ona nije kolateralna šteta 100 posto. Slobodanka je učesnik i bila je hladna kao špricer. Hiljadu puta sam premotao film, ona me “nariktala”. Otvorio sam vrata od auta i krenuo trčati. Molio sam Boga samo da me neko sretne da mi pomogne da ne iskrvarim. Ususret su mi naišli neki čovjek i žena u Golfu. Mislio sam da nisu možda napadači, uperio sam pištolj prema njima, a oni su skrenuli na neku među. Sav krvav sam ušao kafić “Sport”, konobari su vrištali, prepali su se – ispričao je Ždrale 2015.

