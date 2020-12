Turković: Ako je ikona ukradena, treba biti vraćena Ukrajini, ima posla za tužioce

“Od mojih saradnika sam upoznata da je stigla nota u kojoj Ambasada Ukrajine tvrdi da je ikona koja je poklonjena ministru Lavrovu – blago Ukrajine. Oni pitaju na koji način je došla u Bosnu i Hercegovinu, te se pozivaju na međunarodno pravo. Traže podatke kao je došla u Bosnu, kako se našla u rukama naših predstavnika, te kako da je proslijeđena dalje (prema Lavrovu, op.a.). Oštro traže da se daju pojašnjenja”, kaže Turković za “Radiosarajevo.ba.

Nadalje, kaže da je dala nalog da se ova nota proslijedi Predsjedništvu BiH.

“Neka se oni izjasne o tim navodima. Ako je riječ o ukradenoj baštini, pretpostavljam da će onda i pravosudni organi pokrenuti postupak, te slijediti trag kako se došlo do nečijeg kulturnog blaga takve vrijednosti, dakle, da se ona nađe u Bosni i Hercegovini. Po kom osnovu je tu, kakav je to način da se poklanja dalje? Sigurno da postoji krivica. Mislim da tu ima posla i za tužilaštvo i za sud, pravo da vam kažem”, istakla je.

Na naše pitanje ima li određena saznanja kako je ikona, zapravo, dospjela kod Dodika, odgovorila je odrično.

“Nemam takvih informacija. Pretpostavljam da ju niko nije poklonio, nego ju je vjerovatno prodao. Dodik zna o kakvom je poklonu riječ. Nije naivan da ne zna”, naglasila je Turković.

Ukoliko se utvrdi da je ikona zaista neovlašteno došla u Bosnu i Hercegovinu, Turković je istakla da će tražiti da se ona vrati Ukrajini.

“Treba se vratiti onome kome pripada. To pripada zemlji iz koje je to blago otuđeno. Mi imamo čitavu historiju otuđivanja. Borimo se za neke naše umjetnine, vrijednosti, koje su tokom rata iza rata ili poslije rata odnesene iz Bosne i Hercegovine. Svaka zemlja ima pravo da traži da se to blago vrati”, konstatirala je Turković.

