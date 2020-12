Kako izvaditi nalaze ako ste na kućnom liječenju od koronavirusa

Jedna od najvećih dilema je kako izvaditi potrebne nalaze kada je pacijent na kućnom liječenju. Zaražen je virusom, a treba otići do ambulante, a ne bi trebao izlaziti iz kuće?

– Pacijenti koji su na kućnom liječenju nalaze vade u Covid-ambulantama u općinama u kojima žive. Na preglede se dolazi sa najavom i preporukom kućnog ljekara koji nalazi treba da se izvade. Tu se vade svi nalazi koji su propisani. Dakle, svaki pacijent mora doći do Covid-centra jer drugog načina nema. Tako se radi u cijelom svijetu pa i kod nas – pojasnio je Arman Šarkić, glasnogovornik Doma zdravlja KS. prenosi “Faktor“.

Kako fizički doći do Covid-centra, najveći je problem, a ne ugroziti zdravlje drugih na putu do ambulante?

Oni koji imaju svoje automobile mogu slobodno doći do ambulante. A oni koji to nemaju, moraju koristiti gradski prijevoz, taksi sa obaveznom maskom i propisanom distancom, a da li to svi poštuju?

