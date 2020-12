ČETIRI EKIPE STEM AKADEMIJE OSVOJILE PRVA MJESTA NA NACIONALNOM TAKMIČENJU IZ ROBOTIKE

Na Olimpijadi je učestvovalo oko 40 ekipa iz cijele BiH raspoređenih u tri kategorije: WeDo, uzrasta od 8 do 10 godina, Elementary od 10 do 12 godina i Junior od 13 do 15 godina.

STEM akademija iz Tuzle učestvovala je sa četiri ekipe u kategorijama Elementary i Junior, a u obje kategorije ekipe ove škole su osvojile prvo i drugo mjesto. Djeca su programirala LEGO EV3 robote na zadanu temu i po projektu iznenađenja.

Tim STEMpire koji su sačinjavali Selma Mujačić i Adi Bojić, osvojio je prvo mjesto u kategoriji Elementary, drugo mjesto je osvojio tim Sidesquad, koji su sačinjavali Ahmed Imširagić i Dado Davidović.

U kategoriji Junior prvo mjesto je osvojila ekipa tuzlanske STEM akademije STEM-X u sastavu Haris Osmanović, Mirza Salamović, zajedno sa ekipom School&School Gračanica, a drugo mjesto je osvojila ekipa STEMperoni u sastavu Faris Dinarević i Ensar Mujić.

„STEM akademija, osvojivši prva dva mjesta u dvije kategorije, ponovno se diferencirala kao vodeća škola robotike i drugih STEM nauka u BiH, a trenutno je pohađa oko 100 djece u Tuzli“, izjavila je prof.dr. Samra Mujačić, voditeljica STEM akademije.

„Naša pobjednička ekipa u kategoriji Elementary jedina je od svih učesnika osvojila sve bodove iz vožnje iznenađenja, na što smo posebno ponosni“, ističe Mujačić.

Djecu su tokom dva mjeseca trenirali i vodili na takmičenju treneri Dejan Bojić i Mateo Banović sa pomoćnim trenerom Dejanom Maskijevićem.

Takmičenje je realizovano online putem Zoom platforme na način da su sve takmičarske organizacije bile u video vezi za vrijeme održavanja takmičenja, a također su se u vezu mogli uključiti i svi zainterisani.

Ovo je bilo prvo nacionalno takmičenje u BiH u okviru Svjetske robotske olimpijade, i bilo je jako zahtjevno za djecu i trenere, ali i organizatore, jer je trajalo skoro cijeli dan.

