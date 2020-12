Pojedine dijelove BiH pogodit će obilnije padavine, padat će i snijeg

Jutros je u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Temperature zraka u 7 sati: Bjelašnica -4 stepena, Drvar -1, Bugojno, Tuzla i Zenica 0, Bihać, Gradačac, Jajce i Sanski Most 1, Ivan-sedlo i Sarajevo 2, Livno 5, Široki Brijeg 6, Grude i Mostar 8, Neum 11 stepeni.

Atmosferski pritisak je u Sarajevu iznosio 936 milibara, za 6 milibara je niži od normalnog i sporo opada.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH danas se u našoj zemlji očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Nešto sunčanije se očekuje prije podne. Tokom dana u Hercegovini lokalno sa slabom kišom. U večernjim satima padavine se očekuju na zapadu i sjeverozapadu Bosne i u Hercegovini.

Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne očekuju se povremeno jaki udari vjetra.

Najviša dnevna temperatura od 8 do 14 stepeni.

U Sarajevu umjereno, a pretežno oblačno vrijeme. Nešto sunčanije se očekuje prije podne. Najviša dnevna temperautra oko 10 stepeni, prenosi “Fokus“.

PROGNOZA DO PETKA

U srijedu se očekuje oblačno vrijeme s kišom. Na planinama sa snijegom. Obilnije padavina u Hercegovini. Poslije podne ili u večernjim satima u većem dijelu Bosne se očekuje prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu do 10, a najviša dnevna od 6 do 11, na jugu do 14 stepeni.

Pretežno oblačno vrijeme s povremenom kišom u Hercegovini i u zapadnim područjima Bosne očekuje se u četvrtak. U ostatku naše zemlje je moguća slaba rosulja. Jutarnja temperatura od 0 do 6, na jugu do 10, a najviša dnevna od 5 do 11, na jugu do 14 stepeni.

U petak će biti pretežno oblačno vrijeme sa kišom u Hercegovini. Jutarnja temperatura od 0 do 5, na jugu do 9, a najviša dnevna od 6 do 12 stepeni.

