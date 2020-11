Meteorolog Krajinović: Početak decembra donosi promjenu vremenskih prilika

“Anticiklona smještena iznad jugoistočne Evrope diktira vremenske prilike u našoj zemlji do kraja ovog mjeseca, što uslovljava stabilno i suho vrijeme, ali i pojavu dugotrajne magle pogotovo na sjeveru, istoku i u centralnoj Bosni.

Početak decembra donosi promjenu vremenskih prilika. Nestabilno uz padavine očekuje se sve do kraja prognoznog perioda 8. decembra.

Temperaturni režim u narednih 15 dana biće ujednačen, pogotovo kada su u pitanju jutarnje temperature zraka, dok će na dnevne uticati pojava magle, ali i duži sunčani intervali, pa će i temperaturne oscilacije tokom dana biti izraženije, prenosi “N1“.

Jutarnje temperature do kraja prognoznog perioda kretat će se od -1 do 4 u Bosni, te od 4 do 9 stepeni u Hercegovini, dnevne u Bosni između 6 i 11, u Hercegovini od 10 do 15 °C”, saopćio je Krajinović.

Facebook komentari