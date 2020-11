Nelson i Sattler sa Bakirom Izetbegovićem

Ambasador Nelson je razgovarao sa Izetbegovićem i Sattlerom o nužnosti provođenja reformi u BiH kako bi se zemlja “bolje uskladila sa euroatlantskim načelima”; navedeno je u objavi na službenoj Twitter stranici ambasade.

Amb Nelson met with @BIzetbegovic and @josattler to discuss the vital necessity for BiH to enact reforms to align more closely with Euro-Atlantic principles, underscoring the need for dialogue and consensus, including with coalition partners, to deliver on BH citizen expectations pic.twitter.com/DsKbH2HEkS

— US Embassy Sarajevo (@USEmbassySJJ) November 17, 2020