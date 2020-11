Ivan Đikić: U BiH će se pojaviti takozvane rupe kroz koje će se virus širiti

O informaciji koju mnogi nazivaju historijskom, za 10 mjeseci napravljenom cjepivu protiv covida-19 u koordinaciji male biotehnološke kompanije BioNTech i velike farmaceutske kompanije Pfizer, ovih dana govore svi svjetski mediji.

Naučnik Ivan Đikić govorio je za televiziju N1 o cjepivu i brojkama u Bosni i Hercegovini.

– Tačne su informacije koje su došle od Ugura Sahina, koji je glavni osnivač kompanije BioNTech, koja je s kolegama iz Pfizera potvrdila da je oko 94% djelotvornost i da imaju blage tolerabilne nuspojave kao što je kod gripe. Znači, ne postoji do sada ni jedna ozbiljnija opasnost, ni jedan ozbiljan pacijent od 44.000 koji su prošli kroz klinički pokus.

Planirali su proizvesti 10-ak miliona doza do kraja ove godine koje će dati samo onima koji su u prioritetnoj grupi 1, a to su rizične grupe u manjem broju populacije po svijetu, ali ono što je njihovo predviđanje je da će do kraja 2021. moći proizvesti 1.3 milijarde doza cjepiva koje će biti distribuirano po cijelom svijetu, kazao je Đikić.

– Svaka zemlja će morati naručiti svoja cjepiva, pa tako i Bosna i Hercegovina. I Evropska zajednica je platila ta cjepiva stotine miliona , čak i milijarde su uložene u različite vrste cjepiva. Ali ono što je napravljeno i to je uistinu lijepo kod ove krize, da su najbogatije zemlje uložile puno novaca da se cjepivo pripremi, napravi. Cijena cjepiva će biti dosta niska.

Predviđa se da će AstraZeneca/Oxford biti oko 10 eura, kod Pfizera se govori oko 20 dolara, vidjet ćemo tačno cijene kad budu gotove. Morate shvatiti da su to uistinu minimalne cijene s obzirom na ono kolika je vrijednost i koliko je uloženo u to. Zato je to jedan dar bogatijih zemalja, preko ovih kompanija da se omogući i zemljama koje nemaju takve ekonomske kapacitete cijepljenje svojih građana.

CRNE BROJKE I MJERE U BIH

– Uvođenje bilo kojih mjera, strožih, blažih, restriktivnih će djelovati jedino ako ih pravilno komuniciramo građanima i ako ih većina građana primjenjuje. Ako se te mjere neće primjenjivati, onda ćete imati takozvane rupe u odbrambenom sistemu. Kroz te rupe će vam se virus i dalje širiti i koliko ćemo mi napraviti restrikciju i oštećenja kretanja i okupljanja i ekonomije, te mjere neće biti djelotvorne.

Zato je izrazito važno, prije nego što se mjere unesu u primjenu, moramo o tome unaprijed obavijestiti, transparentno i jasno i s pravilnim i stručnim informacijama sve građane, treba ih se motivirati da shvate unutar dva do tri, četiri tjedana – moramo se pridržavati ovih mjera da bismo postigli ovaj cilj. A cilj mora biti definiran numerički: moramo smanjiti broj zaraženih sedmično, u prosjeku ispod 1000 ili ispod 2000; broj umrlih mora pasti ispod 20 ili 30 i tako ćete vidjeti koliko će građani djelovati.

Treba dobra organiziranost, trebate imati lidere koji su stručni u kriznim trenucima, koji znaju kako se preko psihologije, ali i pravilnih komunikacijskih vještina mogu te poruke prebaciti građanima i pridobiti građane da sudjeluju u njima, pojasnio je Đikić u intervjuu za “N1“.

Facebook komentari