Bidenova neraskidiva veza sa BiH: Nikad, nikad, nikad neću to zaboraviti

“Danas se Jill i ja pridružujemo ljudima svih vjera u Bosni i Hercegovini i širom svijeta, oplakujući gubitak više od 8.000 nevinih bošnjačkih žrtava srebreničkog genocida. Ovaj se čin divljaštva dogodio prije četvrt stoljeća, ali za one koji među žrtvama imaju voljenu osobu, u dane poput ovog, bol zbog njihovog gubitka i danas se može osjećati svježom, nakon 25 godina. Poštujemo sjećanje na žrtve i stojimo uz njihove obiteljima, kako u njihovoj tuzi, tako i u stalnom traženju pravde”, naveo je Biden u svojoj poruci.

“Genocid u Srebrenici, najveći masakr u Europi u pola stoljeća, bio je dio šire kampanje za uništavanje Bosne i Hercegovine kao multietničke države. Na ovu obljetnicu moramo se ne samo sjećati. Moramo ponoviti da se uvijek protivimo mržnji i potvrđujemo potporu suverenitetu, teritorijalnom integritetu i multietničkom karakteru Bosne i Hercegovine.

Srebrenički genocid je opsežno dokumentiran i dokazan. Negirati ove zločine i ovaj genocid moralni je zločin koji vrijeđa naše najviše vrijednosti i negira težinu onoga što se dogodilo. Samo potpunim suočavanjem sa prošlošću građani Bosne i Hercegovine mogu postići istinsko i trajno pomirenje.

Baš kao što sam činio tijekom svoje karijere, i dalje ću tražiti pravdu za žrtve u Srebrenici. Svi koji su izvršili ratne zločine u Bosni i Hercegovini moraju odgovarati.

Ako budem izabran za predsjednika, učinit ću da potraga za pravdom i pomirenjem u jugoistočnoj Europi postane prioritet u zajedničkom radu na pomoći građanima Bosne i Hercegovine da ispune svoje euroatlantske težnje”, stoji u saopštenju Joe Bidena.

Savjetodavno vijeće za BiH (The Advisory Council for Bosnia and Herzegovina (ACBH) u Washingtonu je 2017. godine proslavilo 25. godišnjicu američkog priznanja nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Prisustvovalo je preko 170 gostiju iz cijelog svijeta, uključujući i visoke zvaničnike iz američke administracije, diplomate, biznismene, američke i BiH medije kao i goste iz BiH, prenosi

“N1“.

Demokratski kandidat za predsjednika SAD Joe Biden tada je održao govor u kojem je, između ostalog, gvoorio o svojim naporima i pomoći Bosni i Hercegovini za vrijeme rata.

“Kako divni i velikodušni i pretjerani komentari, moja sestra i moja najbolja prijateljica, moja sestra Valerie je ovdje sa mnom večeras: Čula me je kada sam kazao da su naši otac i majka ovdje, moja majka bi mislila da govorimo o mom bratu, a moj otac bi mislio da je ovo sve istina.

Želim se zahvaliti svima i Savjetodavnom vijeću za ovu čast. Kao što bi moj pomoćnik koji je sa mnom radio u Ministarstvu odbrane i koji je još uvijek sa mnom, rekao, da je ovo moja velika strast. Imam nekoliko stvari u mojoj karijeri, koja je mnogo duža nego što sam očekivao, na koje sam veoma ponosan. Nema ništa na što sam više ponosan od moje povezanosti sa naporom da se okonča genocid u Bosni i Hercegovini.

Znam da je jedan od nagrađenih, iako mislim da nije u mogućnosti da prisustvuje, jedan od mojih najbližih prijatelja, lično i politički, iz druge partije, nekada smo mi Demokrate i Republikanci bili prijatelji, je Bob Dole. Tamo 1991.godine, kao što je već navedeno, bio sam dosta mlađi američki senator i bio sam predsjedavajući podkomiteta za evropske poslove dugo vremena. Također 1978. godine sam naivno napisao dokument o evropskom komunizmu, jer su lokalne komunističke partije osvojile brojne zemlje u istočnoj Evropi i bila je određena histerija u Sjedinjenim Državama, da li raste komunizam u Evropi? Tada me je predsjedavajući Komiteta za vanjske poslove, čovjek koji se zvao Sparkman, koji je naslijedio Wiliama Fulbrighta, poslao da napišem izvještaj i tada me je Fulbright molio da ne stavljam na papir da će Sovjetski Savez propasti do 1990.godine. Pogriješio sam za jednu godinu. Kada je Berlinski zid konačno pao i kada se bivše sovjetsko carstvo počelo da raspada, Jugoslavija je napravila neke incijalne dobre poteze prema mirnoj tranziciji. Nastavio sam slušati i čitati izvještaje o tome šta se dešava u BiH i šta je dolazilo iz Beograda. Započeo sam seriju saslušanja i ono što o zlostavljanjima i haosu u BiH koja je pokrenuo Slobodan Milošević. Zbog toga su neke moje kolege mislile da sam alarmist. U to vrijeme sam već duže vremena bio u Senatu i bio sam predsjedavajući tog komiteta i imao sam pravo da nastavim to raditi. Ali ono što se desilo je da sam postao uvjeren kroz ta saslušanja i kroz kontakte sa stranim diplomatama da je Milošević planirao etničko čišćenje BiH.

