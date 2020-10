Danas oblačno vrijeme sa kišom

Temperature zraka u 08 sati (°C): Sokolac 5; Grude, Livno, Široki Brijeg 7; Bugojno, Ivan Sedlo 8; Mostar, Sarajevo 9; Bjelašnica, Trebinje, Tuzla 10; Doboj, Zvornik 11; Banja Luka, Sanski Most 12; Gradačac, Neum 14; Bihać 18; Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 946 hPa, za 2 hPa je viši od normalnog i lagano opada.

Danas će u našoj zemlji preovladavati oblačno vrijeme sa kišom. Prije podne padavine uglavnom u zapadnim i centralnim područjima Bosne, a poslije podne i u večernjim satima u većini područja. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 21 °C, prenosi “Fokus“.

U Sarajevu oblačno vrijeme sa kišom. Padavine uglavnom poslije podne i u večernjim satima. Dnevna temperatura oko 14 °C.

