Vrijeme u nastavku oktobra: Pripremite se

Kako su naveli meteorolozi, više padavina prognzira se na jugu zemlje. Od četvrtka (08.10.) stabilizacija vremena. Preovladavat će pretežno sunčano sa malom do umjerenom oblačnošću. U jutarnjim satima u kotlinama i duž riječnih tokova mjestimična magla ometat će normalno funkcionisanje saobraćaja, prenosi “N1”

”Jutarnje temperature zraka u Bosni varirat će od 6°C do 11°C, na jugu zemlje do 17°C. Maksimalne dnevne temperature u Bosni između 16°C i 22°C, u Hercegovini do 24°C.

Prema raspoloživim prognostičkim materijalima početkom naredne sedmice (12.10.), osim po kiši koja bi trebala biti intezivnija na jugu i zapadu zemlje, promjena vremena bit će još izraženija po padu temperature zraka. Nestabilno vrijeme sa kišom očekuje se do kraja sedmice uz lagani porast temperature.

Minimalne temperature zraka varirat će između 8°C i 13°C u Bosni, do 15°C u Hercegovini. Maksimalne temperature kretat će se između 13°C i 18°C u Bosni, do jugu Hercegovine do 20°C”, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

