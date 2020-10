Nakon izmještanja migranata iz “Bire” oglasila se Amabasada SAD-a u Sarajevu

“Sjedinjene Države osuđuju preseljenje migranata iz kampa Bira u kamp Lipa, koji smo mi i partneri iz međunarodne zajednice podržali kao privremeni ne-zimski prihvatni centar”, poručili su iz Ambasade Sjedninjenih Američkih Dražava u Sarajevu.

U poruci objavljenoj na Twitter nalogu Ambasade SAD-a u BiH još se dodaje:

“Kako bi spriječili humanitarnu krizu, širenje COVID-19 i zaštitili stanovnike Bihaća, apeliramo na državne vlasti u BiH da preuzmu vodeću ulogu u koordinaciji sa svim nivoima vlasti u BiH kako bi osigurale da migranti i tražitelji azila imaju humanitarni i siguran smještaj, te da su njihova ljudska prava zaštićena”, poručili su.

Podsjećamo, nešto ranije danas ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić izjavio je da se stanje boravka i kretanje migranata u Unsko-sanskom kantonu treba vratiti na ono koje je bilo u prihvatnim centrima do 29. septembra, odnosno do zatvaranja kampa “Bira” u gradu Bihaću, jer odluku o otvaranju i zatvaranju tog kampa može donijeti Vijeće ministara BiH.

Cikotić je kazao da je to jedan od zaključaka sastanka na kojem su prisustvovali premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić, gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić te predstavnici Međunarodne organizacije za migracije (IOM), Službe za poslove s strancima te Ministarstva sigurnosti BiH na kojem su razmatrali novonastalu situaciju u odnosu na boravak i kretanje migranata na prostoru tog kantona.

Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić kazao je da migranti neće biti vraćeni u kamp Bira te da zahtijeva od premijera USK i policijskog komesara da se nijedan migrant više ne smije vratiti u kamp ‘Bira’.

