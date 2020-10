Danas,pretežno oblačno u Hercegovini s pljuskovima

Od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu povremeno sa jakim udarima juga. Jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 13, na jugu zemlje do 15, a najviša dnevna temperatura zraka između 17 i 23, na jugu do 27 stepeni, prognozira Federalni hidrometeorološki zavod.

Biometeorološke prilike djelimično će se pogoršati, izraženije u Hercegovini i zapadnoj Bosni. Povećana naoblaka i povremeno jači jugo, kod osjetljivih osoba mogu uzrokovati poteškoće poput glavobolje, nervoze, dekoncentracije, u noći probleme sa snom. Opća slika će biti nešto ljepša u centralnim i istočnim područjima, gdje će se uticaj nadolazeće promjene vremena najmanje osjetiti.Sutra prije podne pljuskovi se očekuju u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Jače naoblačenje sa kišom u cijeloj zemlji od večernjih sati i tokom noći na nedjelju. Obilnije padavine u Hercegovini i jugozapadu Bosne. Vjetar umjeren i jak južnog smjera, povremeno su mogući i olujni udari juga. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na sjeveru zemlje i do 29 stepeni.

U nedjelju u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prolazna kiša u jutarnjim satima. Vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Prije podne povremeno sa jakim udarima juga. Jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 17, na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 22, na jugu do 25 stepeni.

