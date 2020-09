Meteorolozi: Kada nam u BiH stiže jesensko zahlađenje

Do 27. septembra kiša se očekuje skoro u svim krajevima zemlje, najmanje na sjeveroistoku, a najviše na krajnjem jugu. Obilnije padavine moguće su tokom idućeg vikenda 26. i 27. septembra. Od 28.09. do kraja prognoznog perioda 06.10. izgledno je stabilnije vrijeme sa manje padavina.

Od 21. do 25. septembra, jutarnje temperature se prognoziraju od 13 do 18 stepeni u Bosni, te od 17 do 22 stepena u Hercegovini. Dnevne u Bosni između 24 i 29, u Hercegovini od 28 do 33 °C. Potom, u periodu od 26.09. do 30.09. slijedi pad temperatura, jutra će biti osjetno svježija, sa vrijednostima u Bosni od 4 do 9, u Hercegovini od 8 do 13 °C. Tokom dana između 14 i 19 u Bosni, te 17 i 22 °C u Hercegovini. Početkom mjeseca oktobra minimalne temperature zraka u Bosni se očekuju od 9 do 14 stepeni, u Hercegovini od 11 do 16 °C. Maksimalne vrijednosti u Bosni kretat će se od 21 do 26 stepeni, u Hercegovini od 24 do 29 °C.

Facebook komentari