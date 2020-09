Zdrav odnos čovjeka prema prirodi nadomak Mostara: Oaza permakulture u BiH privlači volontere iz čitavog svijeta

Zdrav odnos čovjeka prema prirodi nadomak Mostara

U današnje vrijeme se uglavnom samo gleda profit, od prirode uzimamo maksimum a

vraćamo joj minimum i raznim hemijskim sredstvima zagađujemo sve oko sebe do te mjere

da i sami često budemo zatrovani.



Međutim u svakoj pustinji postoje oaze pa tako i kod nas imamo mjesta koja promovišu

zdrav odnos čovjeka prema prirodi. Upravo jedno takvo mjesto se nalazi na lokalitetu

Humilišani pored Mostara i predstavlja pravu Oazu permakulture. Udruženje građana Nešto

Više u svom vlasništvu ima posjed veličine 1,1 hektar gdje se mogu praktično naučiti brojne

vještine: uzgajanje voća, povrća, ljekovitog bilja, sakupljanje i čuvanje autohtonih sjemena,

kompostiranje, regeneracija zemljišta, mjesto gdje možete učiti o energetskoj efikasnosti,

empatiji i zajedničkom radu.



Volonteri iz cijelog svijeta dolaze učiti i raditi

Na imanje dolazi veliki broj učenika, studenata, profesora ali i ljubitelja prirode i zdrave

hrane. Pored posjetilaca iz Bosne i Hercegovine dolaze i volonteri iz cijeloga svijeta koji

provedu od mjesec pa sve do godine dana volontirajući na imanju i učeći o principima

permakulture. Do sada su dolazili volonteri iz Amerike, Poljske, Kine, Turske, Češke,

Francuske, Švicarske …



Margot Coesnon je djevojka iz Francuske koja je provela skoro godinu dana volontirajući na

farmi i koja je postala zaljubljenik u BiH ali i permakulturu.

'Raditi sa biljkama je predivno. Sviđa mi se raditi na imanju jer je ovo promijenilo moju

percepciju toga što znači raditi i imati posao. Sa fakultetskom diplomom održivog razvoja i

znanjem koje sam ovdje stekla, ali i iskustvom sa ljudima oko sebe koji sam imala, će mi biti

osnova za moju buduću karijeru“ izjavila je mlada Margot Coesnon.



Hrana uzgajana bez pesticida i prirodno okruženje

UG Nešto Više je osnovalo i socijalno preduzeće EkoDizajn koje se bavi uređenjem dvorišta i

uzgojem hrane po permakulturnim principima. Direktorica EkoDizajna Sanja Đermanović,

koja je završila fakultet u Americi i vratila se u rodni Mostar uspješno vodi ovo preduzeće i

nastoji svaki momenat što više znanja koje ima da podijeli sa drugima.

"Ljudi su sve više i više zainteresirani za poljoprivredu, posebno za sopstveni uzgoj hrane, jer

žele osigurati zdravstveno ispravnu ishranu za sebe i svoje ukućane. Mnogo ljudi ima "komad

zemlje" koji je često neiskorišten, a kako je sve teže na našem tržištu pronaći hranu uzgajanu

bez pesticida sve je veći broj onih koji žele sami da uzgajaju svoju hranu. Mi upravo takvim

ljudima dajemo mogućnost da nauče i da se ohrabre da posade voće i povrće u svojim

baštama. To se čak može uraditi na balkonima, terasama, prozorskim daskama, ukoliko

imate dovoljno želje, a nemate svoju parcelicu.“ – izjavila je Sanja Đermanović.

Da ono što rade iz UG Nešto Više i EkoDizajna ima veliku vrijednost pokazuje i činjenica da

veliki broj stranih ambasada i donatora podržava njihov rad. Jedan od trenutnih donatora

koji je dosta doprinio da se osposobe smještajni kapaciteti za volontere te unaprijedi

postojeći prostor za obuke i rad je i CARE International Balkans u okviru projekta

"Unapređenje socijalnih usluga kroz jačanje NVO u BiH", a finansijski ih podržavaju CARE

Češka i Vlada Češke Republike.

Za sve koji žele učiti o permakulturi ili posjetiti ovu Oazu (besplatno) mogu dobiti detaljnije

informacije na webstranici i putem facebooka UG Nešto Više.

