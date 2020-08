Stiže velika promjena vremena, posebno će na udaru biti jedan dio BiH

U BiH se sutra očekuju kiša, pljuskovi i grmljavina.

Ujutru će biti promenljivo oblačno, ponegdje sa kišom na jugozapadu, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana jaka oblačnost usloviće intenzivne padavine, kišu, pljuskove i grmljavinu, obilnije u Krajini i centralnim krajevima, moguće su i lokalne nepogode.

Na jugu i istoku biće više sunčanih perioda.

Minimalna jutarnja temperatura vazduha biće od 15 do 21, na jugu i sjeveroistoku do 24, dok će najviša dnevna temperatura na zapadu i sjeverozapadu iznostiti od 20 do 26, od centralnih krajeva ka istoku, jugu i sjeveroistoku od 27 do 33 stepena Celzijusa.

Puhat će slab do umjeren vjetar, sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni, podaci su iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Pretežno sunčano, ali malo svježije vrijeme, uz prolaznu oblačnost očekuje se od utorka do četvrtka, 1, 2. i 3. septembra.

Minimalna jutarnja temperatura vazduha biće od 13 do 18, na planinama od 10 stepeni, a najviša dnevna od 20 do 26, na planinama od 16, na sjeveroistoku i do 29 stepeni Celzijusa.

