Vremenska prognoza za naredna četiri dana u BiH

Jače naoblačenje praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom očekuje se u večernjim satima sa zapada. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 26 do 31, na jugu od 30 do 36 °C.

U utorak 25.08.2020., oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom u jutarnjim satima i veći dio prijepodneva. Poslije podne slabe kiše može biti još ponegdje na istoku Bosne.

U drugom dijelu poslijepodneva smanjenje naoblake u Hercegovini, Krajini i Posavini. Jutarnja temperatura od 16 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 21 do 26, na jugu od 27 do 32 °C.

U srijedu 26.08.2020., sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne magla po kolinama centralne i istočne Bosne. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 23, a dnevna od 26 do 31, na jugu do 34 °C, prenosi “N1“.

U četvrtak 27.08.2020., sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne magla po kolinama centralne i istočne Bosne. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu do 23, a dnevna od 25 do 30, na jugu do 34 °C, objavljeno je na stranici FHMZ.

