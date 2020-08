Kako se navodi, jačina zemljotresa je bila 3,3 stepeni po Richterovoj skali, a epicentar je bio 30-ak kilometara od Trebinja, prenosi “Radiosarajevo“.

Potres se dogodio prije otprilike oko 14 i 20 minuta.

Felt #earthquake (#zemljotres) M3.3 strikes 30 km NW of #Trebinje (Bosnia & Herzegovina) 18 min ago. Please report to: https://t.co/tIpZXOVdqh pic.twitter.com/08bR5sa30x

— EMSC (@LastQuake) August 22, 2020