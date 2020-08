Brutalan odgovor ministru Cikotiću: Znate li kako je kada vam pijani i nadrogirani ljudi kucaju na vrata?

Selmo Cikotić (SDA), ministar sigurnosti BiH, prošle sedmice je posjetio Krajinu. Povod, migrantska kriza. Razgovarao je s premijerom kantona Mustafom Ružnićem, gradonačelnikom Bihaća Šuhretom Fazlićem a bio je i u Velikoj Kladuši.

Njegova posjeta izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama među narodom ovog kantona.

Tako je i Azra Keserović iz Velike Kladuše ministru postavila nekoliko pitanja.

– Državni ministar sigurnosti, pored svih vapaja građana, dijela te iste države daje izjavu da je sve pod kontrolom i da u razgovoru s nadležnim u kantonu zaključuje da nema potrebe za poduzimanjem “nekih mjera”.

Gospodine Ministre, došli ste na 2 dana u Kanton koji je već 2 i po godine opterećen problemom zvanim “migrantska kriza” i zaključili da je situacija pod kontrolom.

Jeste li u ta 2 dana upitali ijednog građanina ovog kantona kako proživljava posljednje 2 i po godine? Ili ste sjedili s ljudima koji ne vide dalje od svoje fotelje i eura i maraka?

Pored svih vapaja i snimaka i fotografija koji se javno nalaze na društvenim mrežama Vi odbijate vidjeti, poslušati, nešto poduzeti jer kažete da je sve pod kontrolom i da imamo sedmice i mjesece za tobožnje dogovore.

Koje dogovore, koliko još migranata dopremiti u Krajinu? A vidljivo je da Vas pravo boli briga jer po svim zakonima imate pravo da zabranite prijevoz migranata na čitavoj teritoriji ove napaćene države i da uvedete rigorozne kazne za one koji ih krše. Zakon o strancima je jasno preciziran ali i to izgleda da Vas ne zanima. Koga god zanima naći će na internetu sve Zakone kojih se Vi i Vaši nadležni ne pridržavate, odnosno oni po čijim naredbama radite.

Ali na stranu Gospodine Ministre i ti Zakoni koje zanemarujete, objasnite nam kako možete biti slijepi na sve vapaje i zahtjeve i kako Vas nije sramota onakve izjave davati medijima.

Da li Vi Gospodine Ministre imate dušu? Ili ste ju prodali za sitniš? U čijem Vi interesu radite?

Znate li Vi kako je to kad 2 i po godine ne spavate kako treba, znate li?

Znate li kako je to kad ste u svojoj kući zatvorenik?

Znate li kako je to svaku noć skakati od prozora do prozora jer nešto “šuška” oko kuće?

Znate li kako je to kad vam pijani i nadrogirani ljudi dođu na vrata lupati?

Znate li kako je to kad vam grupe od stotine i hiljade nepoznatih mladića prolaze ispod prozora?

Znate li kako je to svaki dan i noć posmatrati ispred svoje kuće tuču i larmanje?

Znate li kako je to u neka doba noći sjediti ispred kuće s letvom u ruci jer je vaša ili komšijina kuća provaljena pa ne možete spavati od straha?

Znate li kako je to kada vas probudi u neka doba noći poziv od stare tetke da joj je migrant ušao u kuću a ona sama živi?

Znate li kako je to u neka doba noći rastjerivati NN lica koja su se “udomaćila” u vašem dvorištu, plasteniku, šupi?

Znate li kako je to odvajati marku od usta da uštedite i kupite drva za zimu a ona vam preko noći nestanu?

Znate li kako je to mjesecima se grbiti u bašči da bi imali domaće povrće preko godine jer novca nemate da sve uzimate u trgovinama, a preko noći vam sav trud nestane?

Znate li kako je to bojati se za vlastito dijete koje do škole mora proći pored nepoznatih muških lica?

Znate li kako je to šetati svojim gradom a za vama hoda nekoliko migranata i doziva vas svakakvim imenima i nude vam da spavate s njima za novac kao da ste “kraljica trotoara”, a vi obučeni sasvim normalno i pristojno?

Znate li kako je to kad vas ti isti zbog ignorisanja povuku za ruku i stanu ispred vas jer su zgroženi što niste pristali?

Znate li kako je to doći iz bijelog svijeta i naći svoju kuću provaljenu i uništenu, kuću za koju je neko crnčio da bi je napravio?

Znate li kako je to kad taj isti čovjek proda kuću koju je sagradio na svom nakon što je 5 puta morao stavljati novu stolariju na kuću, nakon što mu je sav namještaj uništen nekoliko puta?

Znate li kako je to kad vam je kuća toliko uništena i uprljanja da je morate sravniti sa zemljom?

Znate li Gospodine Ministre kako je suprugama čiji su muževi na radu u inostranstvu a one same s djecom u kućama?

Znate li kako je starim dedama i nanama čija su djeca u inostranstvu a oni zavise od svojih komšija kojih je sve manje?

Znate li Gospodine Ministre išta od ovog ili mi to sve izmišljamo?

Bitno da je Vama sve pod kontrolom – napisala je Keserović.

