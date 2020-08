Čović: Želimo natpolovičnu većinu u Gradskom vijeću Mostara

Ističe i da HDZ danas nastoji graditi novi ambijent u zemlji, osnažiti hrvatsko zajedništvo, te potvrditi “stožernu ulogu“, a sasvim su jasne i ambicije i kratkoročni ciljevi. Najavio je i drugi dio pregovora koji će se odnositi na ostale presude sudova.

Podsjetio je i kako postoje dva sporazuma sa SDA, te da su predstavnici stranaka obavezali provesti odluke Ustavnog suda i međunarodnih institucija kada je riječ o zakonodavnoj vlasti. One se uglavnom odnose na “legitimno predstavljanje“.

– Precizirali smo da ćemo u devetom mjesecu započeti novu rundu pregovora sa SDA. Plan je da to završimo sedmicu uoči izbora u Mostaru, dodao je.

Za izmjene Daytonskog sporazuma rekao je da nisu realne dok ne bude jasne parlamentarne većine koja mora biti makar dvotrećinska.

– To je zahtijevan posao. Svakako želimo rješenja u tom pravcu. Potrebno je postići jednakopravnost Hrvata sa druga dva naroda. Trebat će još mnogo vremena da sve osmislimo i kreiramo evropski put, kazao je Čović.

Žali što će lokalni izbori u Mostaru biti održani nakon izbora u drugim gradovima i općinama, kazavši da se HDZ već “uveliko priprema“.

– U kampanju su uključene i vjerske institucije koji javno pozivaju na koalicije i odlučuju ko bi trebao sa kim. To je dizanje temperature kako bi izlaznost bila maksimalna i sa jedne, i sa druge i sa pete strane. Kroz svoje liste ćemo nastojati doći do natpolovične većine u Gradskom vijeću i učiniti da Mostar bude afirmativna priča. Sretniji bih bio da gradonačelnika biramo direktnim putem a ne kroz Gradsko vijeće, kazao je Čović.

